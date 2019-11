- Wprowadzimy możliwość poruszania się buspasem, gdy w samochodzie znajdują się minimum cztery osoby - zapowiedział premier w sejmowym expose. Przeczytaj szczegóły i co to oznacza dla Wrocławia.

- W Stanach Zjednoczonych na autostradach są pasy tzw. carpool, którymi jeżdżą autobusy i samochody osobowe przewożące nie tylko kierowcę - tłumaczył profesor.

- Mówiliśmy o tym od dawna - brakuje przepisów. Zapowiedź Mateusza Morawieckiego popieramy. Chcemy wpuścić na buspasy samochody, nawet od trzech osób - zadeklarował niespodziewanie Sutryk.

- Buspas spełnia swoją funkcję, gdy rozładowuje ruch drogowy, a nie kiedy pozostaje pusty - podkreślił premier.To rozwiązanie, o którym przed kilkoma tygodniami w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl mówił prof. Piotr Kuna, od 30 lat zajmującym się chorobami płuc i alergiami, wieloletni dyrektor najlepszego szpitala w Polsce.I krytykował ideę buspasów, po których mogą jeździć tylko pojazdy komunikacji miejskiej i taksówki. - To jest właściwie takie naśladownictwo. Bez żadnej głębszej analizy i przemyśleń. Jeżeli mamy infrastrukturę drogową, pięć pasów ruchu, to można jeden wydzielić. U nas jest tak, że na buspas zajęty zostaje jeden z trzech pasów ruchu, a jeszcze gorzej, jak z dwóch pasów zostaje jeden na autobus i jeden na wszystkie samochody. Wydawałoby się, że to poprawia transport. Ale trzeba liczyć nie to, jaki jest czas przejazdu autobusu, tylko ile osób dojedzie dzięki temu szybciej, a ile się spóźni. Często obserwuję, że w autobusie jedzie pięciu pasażerów, a w korku stoi 100 samochodów. Spójrzmy na całość: policzmy, ile czasu w sumie zyskali ludzie w autobusie, a ile stracili ci stojący w korku. I okazuje się, że buspasy to jest jedna wielka bzdura - przekonywał naukowiec.Po tej deklaracji zdanie na temat buspasów nagle zmienił ich zagorzały zwolennik, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.Przypomnijmy, że to właśnie Jacek Sutryk - mimo protestów kierowców - wyznaczył przed kilkoma miesiącami buspasy na ulicy Grabiszyńskiej i Podwalu. I choć rozwiązanie to krytykowała większość wrocławian, a rzeczywistość pokazała że jest kompletnie nieprzemyślane - ratusz rękami i nogami bronił się przed rezygnacją z buspasów w tym miejscu.Jeszcze kilka godzin wcześniej stanowisko wrocławskiego ratusza było zgoła inne. Do zapowiedzi premiera z dużym dystansem odnosił się szef biura prasowego prezydenta Przemysław Gałecki. - Dopiero, gdy poznamy szczegóły zapowiedzianych przez premiera projektów, będziemy mogli się do nich odnieść. We Wrocławiu zdecydowana większość buspasów to wydzielone torowiska, po których mogą jeździć także autobusy. Nie wiemy jak w nowych przepisach będą traktowane takie korytarze ruchu. Inna rzecz to egzekwowanie zapowiedzianych w expose rozwiązań, ale popieramy każde, które poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. To jeden z priorytetów prezydenta Wrocławia - mówił Gałecki.- pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście- zaostrzenie polityki karania pijanych kierowców