Po 30 latach wracają pociągi na trasę ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. To jeden z najpiękniejszych szlaków kolejowych w Polsce

Pociągi ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju już w rozkładzie jazdy

Górską linią kolejową nr 266 ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju pojedziemy od 24 czerwca 2023 roku. Nowe połączenie jest już ujęte w rozkładzie jazdy Kolei Dolnośląskich. Co powinnyście o nim wiedzieć? Oto najważniejsze informacje:

Pociąg zatrzyma się na przystankach kolejowych:

- Otwarcie trasy ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju zapewni dogodny i bezpieczny dojazd koleją do atrakcyjnych turystycznie terenów w rejonie Gór Sowich i Wałbrzyskich. Poprawi się system komunikacji w aglomeracji wałbrzyskiej - mówi Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP PLK.

Na wycieczki z Wrocławia w Góry Sowie

Nowe połączenie umożliwi wrocławianom wycieczki w Góry Sowie bez samochodu. Wystarczy, że wsiądą do pociągu linii Wrocław Główny - Sobótka - Świdnica, a potem przesiądą się do składu ze Świdnicy do Jedliny -Zdroju. Mogą spędzić cały dzień nad wodą w Zagórzu Śląskim lub powędrować na szlakach w Jugowicach.

Ostatni pociąg odjeżdża z Jedliny-Zdroju do Świdnicy o godz. 19.10.

