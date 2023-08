PO 15 Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą zagrać w serialu na podstawie kryminału "Prosta sprawa" Wojciecha Chmielarza

"Prosta sprawa" - o czym jest kryminał Wojciecha Chmielarza?

Wojciech Chmielarz specjalizuje się w pisaniu thrillerów, kryminałów oraz fantastyki. Do jego najpopularniejszych książek należą powieści z cyklu Jakuba Mortka ("Farma Lalek", "Przejęcie" i inne), "Wyrwa" oraz „Żmijowisko”, książka, na podstawie której powstał serial.

"Prostą sprawę" Chmielarz pisał w pandemii koronowirusa. Co tydzień wrzucał na FB nowe odcinki. Akcję kryminału umieścił w Karkonoszach.

Powieść zaczyna się w Jeleniej Górze, do której przyjeżdża młody mężczyzna, by odwiedzić swojego przyjaciela Prostego i spłacić dawno zaciągnięty dług. Kiedy jednak dociera na miejsce, zastaje puste, zdemolowane mieszkanie. Okazuje się, że wiele osób poszukuje Prostego. Lokalni gangsterzy, Czesi, Romowie, a nawet przedstawiciele australijskiej firmy, wydobywającej uran. Żeby dotrzeć do Prostego i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi, bohater musi im stawić czoła. Pomaga mu w tym Justyna, analityczka z ABW.