Płynnie do wakacji 2025. Odliczaj z Hydropolis. Wielka bitwa wodna, bańki mydlane i spotkanie z rekinem i ośmiornicą już w sobotę.

Hydropolis we Wrocławiu zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia 2024 roku . To niepowtarzalna okazja, by zakończyć wakacje w atmosferze pełnej radości, zabawy i wodnych atrakcji. W centrum wiedzy o wodzie przygotowano szereg aktywności, które z pewnością przyciągną dzieci i dorosłych.

Wydarzenie to także doskonała okazja, by zwiedzić wystawę w Hydropolis z przewodnikiem. Zazwyczaj takie oprowadzanie jest zarezerwowane dla grup zorganizowanych, jednak w tę sobotę wszyscy chętni będą mogli dołączyć do wycieczki. Przewodnicy czekają na gości o godzinie 11:00, 13:00 i 15:00 w strefie wejścia. To wyjątkowa szansa na poznanie wielu ciekawostek związanych z wodą oraz historii i faktów, które przedstawią edukatorzy.