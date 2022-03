Płyn Lugola znika z polskich aptek, a pacjenci proszą o przepisywanie preparatów z jodem. Specjaliści alarmują – zamiast pomagać, szkodzi

Płyn Lugola znika z polskich aptek

Po tym jak 24 lutego wojska rosyjskie opanowały Czarnobylską Strefę Wykluczenia i przejęły kontrolę nad znajdującą się tam elektrownią jądrową, pojawiły się obawy, że zgromadzone w niej odpady radioaktywne mogą zostać wykorzystane i wywołać skażenie. W obawie przed takim scenariuszem Polacy zaczęli wykupować i profilaktycznie stosować płyn Lugola, który był podawany wszystkim obywatelom, a zwłaszcza dzieciom, po wybuchu elektrowni w 1986 r.

Jego stosowanie w tamtym czasie miało na celu ochronę tarczycy przed wchłonięciem radioaktywnego jodu. Po latach okazało się, że to zalecenie było niepotrzebne, jednak przekonanie co do skuteczności tego preparatu zakorzeniło się w polskim społeczeństwie. Lekarz endokrynolog i edukator medyczny Szymon Suwała przestrzega przed stosowaniem płynu Lugola na własną rękę, może on bowiem zaszkodzić tarczycy.