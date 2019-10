Plebiscyt Sportowy: Zgłoś kandydatów do tytułów Najpopularniejszy Sportowiec, Trener i Drużyna Dolnego Śląska

__________

Plebiscyt Sportowy Gazety Wrocławskiej to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking dolnośląskich sportowców. Tegoroczna 67. edycja naszej akcji jak co roku jest prowadzona pod honorowym patronatem Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Podobnie jak w ubiegłym roku najpopularniejszych sportowców osobno we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i każdym powiecie wybiorą kibice - Czytelnicy i internauci.

Kandydatów do wyróżnień nominują dziennikarze z działu sportowego Gazety Wrocławskiej, trenerzy i przedstawiciele klubów sportowych oraz nasi Czytelnicy.

- Siłą plebiscytu jest to, że jest poświęcony sportowcom wszystkich dyscyplin i wszystkich szczebli – mówi Jakub Guder, kierownik działu sportowego w redakcji „Gazety Wrocławskiej”. - Nagradzamy zarówno mistrzów świata jak i sportowe talenty, które dopiero rodzą się w różnych zakątkach Dolnego Śląska. W naszej akcji osobno zostaną docenieni ci, którzy już mają na koncie istotne sukcesy oraz najmłodsi stojący u progu sportowej kariery.