Plażowanie pod kontrolą. Zasady kąpieli w morzu i przebywania na plażach w czasie epidemii koronawirusa

Dokument zawiera zalecenia dla samorządów, organizatorów kąpielisk i samych plażowiczów. Jako pierwszy dotarł do niego RMF FM. Wcześniej Państwowy Zakład Higieny przygotował podobne zalecenia dotyczące funkcjonowania basenów, które - przypomnijmy - będą mogły zostać otwarte 6 czerwca.

Na terenie kąpielisk na jedną osobę powinno przypadać co najmniej sześć metrów kwadratowych.

Na plaże powinno zostać wpuszczonych trzy razy mniej ludzi, niż przebywa tam zwykle. Autorzy wytycznych sugerują też podzielenie plaż na sektory, tak by łatwiej było zapanować nad liczbą plażowiczów.

Sama woda nie jest problemem. Większym jest fakt, że na basenach i kąpieliskach jest dużo ludzi. Szatnie, prysznice – to miejsca gdzie można się zarazić – powiedział portalowi GazetaWroclawska.pl profesor Egbert Piasecki, wirusolog z wrocławskiego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. - Koronawirus, przypomina profesor Piasecki, rozprzestrzenia się drogą powietrzno-kropelkową. Jeśli nawet wirus dostanie się do wody, w której pływamy, to będzie w niej rozcieńczony. W takiej sytuacji prawdopodobieństwo zakażenia bardzo spada. Jest coś takiego jak dawka zakażająca. - To nie tak, że każda, pojedyncza cząsteczka wirusa, z którą mamy kontakt, od razu zakaża.