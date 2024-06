Plaża, jezioro, las, ryby, żaglówki, rowery, kemping, bary w czeskim kąpielisku Kristyna. Jak dojechać, jakie są ceny noclegów?

Jezioro Kristyna to zalana kopalnia węgla brunatnego

Spacery wokół jeziora Kristyna i wycieczki do Hradka i Liberca

Kapielisko Kristyna koło Hradka nad Nysą

Co macie do dyspozycji?

Krystynkę, czyli kąpielisko koło czeskiego Hradka nad Nysą najlepiej znają mieszkańcy Bogatyni, Porajowa czy Kopaczowa. Ale także jeleniogórzanie chętnie wybierają się tu jednodniowy wypoczynek. Warto tu przyjechać, by spędzić weekend lub kilka dni wakacji. Tym bardziej że ceny nie są wysokie.

Spacery wokół jeziora Kristyna i wycieczki do Hradka i Liberca

Kompleks Kristyna tworzą budynek restauracji, domki kempingowe, pole namiotowe i miejsce na przyczepy. Teren wypoczynkowy sąsiaduje z młodym lasem, który zachęca do pieszych wędrówek. Można także wybrać się dalej (samochodem lub rowerem). Okolica zachęca do wycieczek w głąb Gór Łużyckich , zwiedzania okolicznych zamków.

Warto zabrać ze sobą rowery, bo wokół jeziora są ścieżki dla cyklistów . Można przyjechać z psem, ale nie wolno go puszczać wolno ani brać na plażę.

Stęsknieni za miastem zawsze mogą wpaść do pobliskiego Libereca czy Hradka nad Nysą.

Jak dojechać na Krystynkę

Ile kosztuje pobyt w ośrodku Kristyna w Czechach?

100 koron czeskich to 17,38 zł (kurs z 4 czerwca 2924 )

Jezioro Kristyna to zalana kopalnia węgla brunatnego

Jezioro wiąże się z górniczą przeszłością Hradka nad Nysą. Początek wydobycia węgla brunatnego na Ziemi Hrádeckiej miał miejsce w 1786 roku, kiedy to właściciel posiadłości Christian Philipp Clam-Gallas podjął pierwsze próby wydobycia tego stosunkowo kiepskiego jakościowo węgla. Później w pobliżu dzisiejszej granicy z Polską otwarto kilka mniejszych odkrywek. Jedną z największych kopalni była ta nosząca nazwę „Christian“, nazwana na cześć właściciela grabsztejnskiej posiadłości.

Zamknięto ją pod koniec XIX wieku, ale po odkryciu nowych zapasów jej działanie zostało wznowione w 1926 roku.

W związku z rozwojem wydobycia węgla w połowie lat 30. XX wieku rzekę Nysę skierowano do koryta, którym płynie obecnie. W 1952 roku wydobycie podziemne zmieniło się na odkrywkowe, co się już nie zmieniło do zakończenia działania kopalni w 1972 roku.