Platforma "widokowa" na Dolnym Śląsku wznosi się... 40 cm nad ziemią! Z tego śmieje się Polska, mieszkańcy zaś się cieszą [ZDJĘCIA, MEMY] Remigiusz Biały

Oprócz nieudanego otwarcia, internauci nie zostawili suchej nitki na samej inwestycji. Platforma widokowa mierzy około 40 cm od ziemi. Remigiusz Biały / Polska Press Zobacz galerię (10 zdjęć)

W Myśliszowie, w powiecie dzierżoniowskim powstała niedawno platforma "widokowa". O inwestycji mówi cały kraj. I nie chodzi tylko o to, że punkt otwarto podczas gęstej mgły. Wysokość konstrukcji wynosi powiem... 40 cm. Trzeba oczywiście przyznać, że widoki z tego miejsca są piękne. Czy platforma ma służyć temu, by w tym miejscu... lepiej się stało? Nie wiemy. Znamy za to koszt budowy.