Plac Solny we Wrocławiu 100 lat temu. Bardzo się zmienił? Zobaczcie zdjęcia! r

To jedno z popularniejszych miejsc we Wrocławiu. Plac Solny: mała iglica, kwiaciarki, bunkier podziemny... Zobaczcie, jak to miejsce wyglądało na początku XX wieku! Zdjęcia pochodzą z archiwum fotopolska.eu