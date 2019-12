Plac Orląt Lwowskich zamknięty od soboty. Wybierzcie inną drogę!

Jadący w stronę Świebodzkiego od Renomy już na wysokości skrzyżowania Podwala z Krupniczą zatrzymają się w korku. Po dojechaniu do pl. Orląt Lwowskich będą mogli skręcić jedynie w prawo, w stronę do pl. Jana Pawła II. Zdarza się jednak, że wjazd na Podwale jest zablokowany autami, które jadąc od Piłsudskiego nie zdążyły zjechać ze skrzyżowania.

Nieco trudniej jest jadącym do Robotniczej. Po skręceniu z Sokolniczej w lewo trzeba liczyć na uprzejmość kierowców jadących od Braniborskiej do pl. Orląt Lwowskich, którym na tej wysokości tez już się zwęża droga. Dopiero po przebiciu się na prawą stronę można wjechać w Robotniczą lub kawałek dalej w Tęczową.

Kierowcy, którzy z Tęczowej chcieliby przejechać w stronę pl. Jana Pawła II muszą skręcić w prawo, pojechać kilkaset metrów w kierunku pl. Legionów i tam skorzystać z przejazdu przez torowisko. Samo włączenie się do ruchu w tym miejscu jest dość bezpieczne, ponieważ drogowcy ustawili szykanę zmuszającą jadących od pl. Legionów do zjeżdżania na prawy pas, dzięki czemu lewy pozostaje do dyspozycji tych, którzy zawracają, by jechać w kierunku pl. Jana Pawła II.

W sobotę rano tworzyły się korki. Niektóre tymczasowe sygnalizatory świetlne zostały przełączone w tryb pulsujący. Najgorzej oznaczony jest wlot w pl. Orląt Lwowskich. Tam spotykają się jadący od Braniborskiej i ci, którzy po wjeździe z Sokolniczej muszą ustawić się na pożądanym pasie. Zamieszanie potęgują czasami kierowcy, którzy po przegapieniu swojego skrętu próbują nawracać, zamiast nadłożyć drogi i objechać plac, a także rowerzyści i piesi, którzy koniecznie muszą przejść lub przejechać w miejscu, w którym przejazd lub przejście dla pieszych zostało wyłączone z ruchu. Samą organizację ruchu można po kliku chwilach zrozumieć, a w odnalezieniu się na tym placu budowy bardzo pomaga spokojna i wolna jazda.