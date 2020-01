PKP Intercity odebrało ostatnie z 90 wagonów, które dla przewoźnika zmodernizował H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Z unowocześnionych wagonów skorzystają pasażerowie w całej Polsce. Wiele unowocześnionego taboru pojawi się na trasach prowadzących z Wrocławia i przez Wrocław.

Pogoda na weekend we Wrocławiu - prognoza na piątek, sobotę i niedzielę

IC Bolko relacji Szczecin – Lublin – Szczecin,

IC Gryf relacji Szczecin – Olsztyn – Szczecin,

IC Drwęca relacji Olsztyn – Poznań – Olsztyn,

IC Albatros relacji Gdańsk – Szczecin – Gdańsk,

IC Żuławy relacji Szczecin – Olsztyn – Szczecin,

IC Jeziorak relacji Olsztyn – Poznań – Olsztyn,

IC Mewa relacji Warszawa – Szczecin/Gorzów Wlkp. – Warszawa,

IC Mamry relacji Wrocław – Białystok – Wrocław,

IC Sztygar relacji Wrocław – Lublin – Wrocław,

IC Morcinek relacji Wrocław – Lublin – Wrocław,

IC Jagiełło relacji Lublin – Kraków – Lublin,

IC Hetman relacji Wrocław – Lublin/Hrubieszów – Wrocław,

IC Korfanty relacji Wrocław – Katowice – Wrocław,

IC Pomorzanin relacji Gdynia – Wrocław – Gdynia,

IC Starzyński relacji Warszawa – Terespol – Warszawa.

Unowocześnione wagony to pojazdy przedziałowe klasy 2., wyposażone w wygodne fotele, z klimatyzacją, gniazdkami, elektronicznym systemem informacji pasażerskiej oraz z toaletami z zamkniętym obiegiem. W wagonach zainstalowane zostały wzmacniacze sygnału komórkowego oraz urządzenia do bezprzewodowego internetu. Komfort jazdy oraz ciszę wewnątrz wagonu zapewnia zabudowa nowoczesnych wózków. Dzięki nim zwiększy się także prędkość pojazdów z 140 km/h do 160 km/h.