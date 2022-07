Piwnica Świdnicka otwarta! Tego się nie spodziewaliście. Wielkie zmiany [ZDJĘCIA WNĘTRZ]

Piwnica Świdnicka w nowym wydaniu otworzyła się niespodziewanie 2 lipca. W sobotni poranek od godziny 10:00 pojawiły się stoliki na ogródku i ciekawi klienci.

- Tak właściwie to z myślą o Was robimy PRE-OTWARCIE. Co to znaczy? Że mamy jeszcze kilka prac do skończenia, parę szczegółów do uzupełnienia, a pierwsze piwo z naszego browaru potrzebuje trochę czasu, by się uwarzyć. Ale zapewniliście nas, że nie będziecie nam mieli tego za złe- w końcu są rzeczy ważne i ważniejsze! — napisali na Facebooku w sobotę wieczorem właściciele restauracji.