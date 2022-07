Pirat drogowy w ferrari szalał po ulicach Wrocławia. Dostał dwa mandaty i 9 punktów karnych Katarzyna Zimna

Policjanci patrolujący ulice Wrocławia zauważyli ferrari, którego kierowca jechał z prędkością niemal dwa razy większą niż dopuszczają to przepisy. Co więcej, nie miał tablicy rejestracyjnej. Zatrzymali go do kontroli.