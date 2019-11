Kierowca renault "zaszalał" pod Wrocławiem, na obwodnicy Miękini, w poniedziałek (18 listopada) rano.

- Dostajemy do weryfikacji bardzo dużo takich materiałów - przyznaje podinsp. Krzysztof Zaporowski z dolnośląskiej policji. - Nie prowadzimy dokładnych statystyk, ale mogę powiedzieć, że w wielu wypadkach takie postępowania kończą się mandatami - dodaje.

Samochód, w którym umieszczona jest kamera, porusza się w kierunku Miękini i Środy Śląskiej. Tuż przed skrzyżowaniem z drogą w kierunku Białkowa i Szczepanowa zaczyna go wyprzedzać kierowca w renaulcie. Rozpoczyna manewr zdecydowanie za późno, gdy nie ma już szans wrócić na swój pas ruchu.Za chwilę zaczyna się linia ciągła i wydzielenie dwóch jezdni. Nie ma już szans na powrót na właściwy pas i przed kilkaset metrów jedzie jezdnią w przeciwnym kierunku, przejeżdżając w ten sposób skrzyżowanie. Jedno szczęście, że z drugiej strony akurat nikt nie jedzie...W sprawie tego nagrania rozmawialiśmy już z dolnośląską policją i wysłaliśmy oficjalne zgłoszenie. Zdjęcie czy też nagranie kierowców ewidentnie łamiących przepisy na drogach, można wysyłać naszym policjantom na adres: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.plPolicjanci apelują też do kierowców o rozsądek zarówno przy nagrywaniu, jak i przy wysyłaniu nagrań do mundurowych. Część filmów, które dostają policjanci nagrywana jest nieco na siłę, gdzie nawet nie do końca widać przewinienie kierowcy, albo jest ono wątpliwe, jak np. chwilowe najechanie na ciągłą linię.W wypadku tego nagrania nie ma żadnych wątpliwości co do przewinienia. Kierowca powinien zostać surowo ukarany za coś takiego!