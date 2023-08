Piramidy w Polsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Dlaczego powstały właśnie w naszym kraju? Jakie tajemnice skrywają?

Niektórzy mogą być bardzo zdziwieni faktem, że piramidy można podziwiać nie tylko w Egipcie . Na terenie naszego kraju znajduje się kilka obiektów, które przyciągają turystów, a tych o słabszych nerwach przyprawiają o zawroty głowy. Obiekty te są grobowcami, niekiedy starszymi nawet od tych wzniesionych w Gizie! Co łączy Bramę Brandenburską i piramidę w Polsce? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszym artykule.

Piramida w Rapie - woj. warmińsko-mazurskie

Grobisko ariańskie w Krynicy - woj. lubelskie

Grobisko w Krynicy to jeden z najstarszych w polsce grobowców piramidalnych. Wzniesiono je już w I połowie XVII wieku, jako docelowe miejsce pochówku podkomorzego chełmskiego Pawła Orzechowskiego. Podkomorzy, który za życia arianinem (wyznanie utworzone w latach 1562-1563 - przyp. red.), nie mógł zostać pochowany na cmentarzu katolickim. Piramida, którą zbudowano dla podkomorzego różni się nieco wyglądem od dwóch poprzednich - została zbudowana na planie kwadratu, dopiero na górze zwieńczono ją 15-metrową piramidą. Obiekt zlokalizowany jest na prawie 300-metrowym wzgórzu - tzw. Górze Ariańskiej. Wzgórze porasta gęsty las, co podczas wędrówki potęguje wrażenie tajemniczości. Turyści mogą podziwiać piramidę podążając żółtym Szlakiem Ariańskim.

Kujawskie piramidy w Wietrzychowicach - woj. kujawsko-pomorskie

Piramidy na Kujawach, zwane także kopcami kujawskimi, to potężne grobowce, które nie przypominają piramid z naszych wyobrażeń. Dlaczego warto o nich wspomnieć? Są starsze nawet od piramid w Egipcie! Pasterze i rolnicy zamieszkujący tereny Wietrzychowic ponad 5 tys. lat temu, z powodu swoich wierzeń wznosili ogromne grobowce w kształcie wydłużonego trójkąta, których długość osiągała nawet 150 metrów. Następnie układali wokół nich głazy, tworząc konstrukcję przypominającą ostrosłup. Nie było to jednak miejsce pochówku dla wszystkich - swoje miejsce otrzymywali tam prawdopodobnie tylko mężczyźni pełniący wówczas funkcję władców lub kapłanów.

Piramida w Rożnowie - woj. opolskie

Wydaje się, że położona w Rożnowie piramida to prawdziwa perła architektoniczna - zaprojektował ją sam Carl Gotthard Langhans. To człowiek, który odpowiedzialny był za projekt Bramy Brandenburskiej w Berlinie! Budowla miała stanowić mniejszą wersję egipskich piramid, by ciała 29 pochowanych tam członków rodu von Eben uległy mumifikacji. Kto był głową rodu, który mógł pozwolić sobie na zaangażowanie w ten projekt tak sławnego architekta? August Freiherr von Eben und Brunnen za życia był generałem armii pruskiej i właścicielem ziem, na których wzniesiono piramidę. Podczas II wojny światowej grobowiec został naruszony przez Armię Czerwoną.

Piramida w Zagórzanach - woj. małopolskie

Piramida w Międzybrodziu - woj. podkarpackie

CC BY 3.0 Wikipedia.org / Henryk Bielamowicz / CC BY 3.0

Tak jak w przypadku pozostałych, piramidę wzniesiono dla rodziny szlacheckiej. Włodzimierz Kulczycki był lekarzem weterynarii i rektorem Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. W grobowcu, oprócz ciała profesora, spoczęli członkowie jego rodziny - żona Maria oraz syn Jerzy. Budowlę wzniesiono na terenie greckokatolickiego cmentarza przy cerkwi Świętej Trójcy w Międzybrodziu. To właśnie syn Włodzimierza Kulczyckiego - Jerzy - był pomysłodawcą zbudowania piramidy. Jerzy Kulczycki był profesorem archeologii w Katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zainspirować miała go podróż naukowa do Egiptu, podczas której podobno mężczyzna spędził w piramidzie Cheopsa „najszczęśliwszą godzinę swojego życia”.