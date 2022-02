Piraci szaleją na ul. Terenowej we Wrocławiu. Jeden z nich uderzył w płot i uciekł

Zgłoszenie o porzuconym bmw policjanci dostali po godz. 8. Pojazd z uszkodzonym kołem został już usunięty z drogi i zabrany przez pomoc drogową. Niestety, kierowcy jeszcze nie udało się odnaleźć, a okoliczności zdarzenia nie są do końca jasne.

Dziś (07.02) po godzinie 19 na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia zderzyły się dwie ciężarówki i samochód osobowy. Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Warszawy, pomiędzy mostem Rędzińskim a węzłem…

- Osoba zgłaszająca zauważyła pojazd, który miał ślady uszkodzenia, między innymi uszkodzone koło. Jednak nie wskazała, czy usłyszała hałas lub zderzenie z innym pojazdem. Wszystkie okoliczności i przebieg zdarzenia będą ustalać funkcjonariusze z Komisariatu Wrocław Krzyki - mówi nam sierż. Aleksandra Rodecka z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Okazuje się, że niebezpieczni kierujący to plaga w tym miejscu. Jak alarmuje nas Czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji), głównym problemem małej i wąskiej ulicy Terenowej, łączącej Wojszyce, Ołtaszyn i Jagodno, jest znaczne przekraczanie prędkości przez kierowców. Dzieje się tak, mimo zamontowanych progów zwalniających i strefy ograniczenia do 30 km/h. Ruch na Terenowej jest bardzo duży, szczególnie w okresie poza wakacjami oraz feriami.