Pionierski projekt w Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. Są pierwsze efekty

Zakładanie miejskich łąk kwietnych zamiast trawników to coraz bardziej powszechny trend w Europie, który dotarł również do naszego kraju. Wpisuje się w działania ekologiczne polepszające jakość powietrza i zwiększające retencję wody w miastach. Teraz czas na Wrocław.

Spółdzielnia podjęła się realizacji dwóch łąk o łącznej powierzchni prawie 1000 m2, a prace wykonała firma Łąki Kwietne Karol Podyma. – Mamy już podobne realizacje w Warszawie, Krakowie, Gdańsku oraz w wielu mniejszych miastach – mówi Karol Podyma. – Ruch pro-łąkowy zatacza coraz szersze kręgi. Nasze mieszanki kwiatowe powstają na bazie obserwacji naturalnych zbiorowisk roślinnych, ale też każdorazowo są dobierane do konkretnych warunków. Przy Gwiaździstej także zaczęliśmy od zbadania gleby. Okazało się, że jej skład jest korzystny. Może dlatego, mimo dużej suszy, rośliny zakorzeniły się i zakwitły. Dobraliśmy tutaj gatunki, które powinny poradzić sobie nie tylko z długotrwałym brakiem opadów, ale też z dużym zacienieniem. Dlatego na łące dominuje ślaz mauretański – niezawodna roślina, która dobrze się korzeni bez względu na warunki. Poza tym kwitnie aż do mrozów. W tym roku, ze względu na warunki, łąka wymagała podlewania. Skoro jednak zakwitła, w kolejnych latach będzie już sobie radzić sama – dodaje.

Mieszkańcom pomysł się spodobał. – Obserwowałem łąkę od początku jej powstania – mówi Sebastian Dziekan, 23-letni mieszkaniec ulicy Zielińskiego. – To naprawdę świetny pomysł. Mniej więcej wtedy, gdy była wysiewana, urodziła się nasza córeczka Hania i zaczęły się codzienne spacery. Mieszkamy w centrum, nie mamy w pobliżu parku i potrafimy docenić ten kawałek natury w mieście. Taka łąka tworzy lepszy klimat niż zwykły trawnik, to cenna inicjatywa – dodaje.

Więcej łąk, lepsza jakość powietrza

Taka łąka to dla środowiska czysty zysk. – Nie tylko pięknie pachnie i upiększa wspólną przestrzeń, ale przede wszystkim przyciąga owady i ptaki – mówi Marta Wojniłko-Szymańska ze Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. - Zapewnia miastu bioróżnorodność i zatrzymuje wodę, dzięki czemu wzmacnia miejski ekosystem, który staje się bardziej odporny na niekorzystne czynniki atmosferyczne. Rzadsze wykorzystanie kosiarek to mniejsze spalanie paliwa i zużycie prądu. Utrzymanie łąki jest tańsze niż trawnika, ponieważ musi ona być koszona tylko raz lub dwa razy w roku. Pomiędzy ruchliwymi miejskimi arteriami pełni funkcję antysmogową i obniża temperaturę powietrza – dodaje.

Łąki kwietne przy Gwiaździstej w tym roku będą koszone tylko raz, na jesień po przekwitnieniu, żeby wiosną dać miejsce do wzrostu roślinom wieloletnim, jak len, złocień właściwy, rumian barwierski, cykoria podróżnik, ślazy, koniczyny. Ponadto w ramach pielęgnacji łąk planowane są dosiewki w miejscach, w których rośliny wolniej wystartowały. To, co na razie pokazały łąki, to tylko część ich możliwości. Łąki to kolejny z ekologicznych i antysmogowych projektów SM Wrocław-Południe. Spółdzielnia m.in. dzięki panelom fotowoltaicznym wytwarza energię elektryczną z największej w Polsce rozproszonej miejskiej elektrowni słonecznej.

źródło: materiały prasowe