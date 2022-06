Pilne! Tragedia w Wałbrzychu. Wybuch gazu, dwa budynki wyłączone z użytkowania - AKTUALIZACJA [ZDJĘCIA] Elżbieta Węgrzyn

Dziś (28 czerwca 2022) przed godz. 8 rano podczas prac drogowych przy 4-kondygnacyjnej kamienicy przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu doszło do przerwania gazociągu - przyłącza do budynku - i do wybuchu gazu w gmachu. Są duże zniszczenia, dwie kamienice są czasowo wyłączone z użytkowania.