PILNE! Oto zniszczenia po niżu Dudley na Dolnym Śląsku! Przed nami jeszcze groźniejsza wichura Eunice - ostrzega IMGW

PILNE. Po wichurach, które przyniósł niż Dudley nadchodzi jeszcze groźniejsza Eunica!

Uwaga! Ostrzeżenia prze kolejnymi silnymi wichurami obowiązują dzisiaj, 18 lutego 2022 roku od godz. 23.00 do soboty, do godz. 19.00. Najgroźniej ma być na północnym zachodzie, gdzie ogłoszono trzeci stopień zagrożenia wichurą. Na Dolnym Śląsku, są ostrzeżenia drugiego stopnia. Oznacza to, że wichura może zrywać linie energetyczne, łamać drzewa, niszczyć samochody, uszkadzać budynki etc.