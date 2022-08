Pilne, możemy uratować konie spod Wałbrzycha! Eni i Basia z końcem sierpnia 2022 roku pojadą do rzeźni

Misja: uratować konie Basię i Eni od topora rzeźnika

- Czasu mamy niewiele, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, to ogromne wyzwanie i bardzo duża kwota - przyznaje Joanna Sobina, szefowa fundacji,która codziennie od świtu do nocy pomaga porzuconym i skrzywdzonym zwierzętom z regionu wałbrzyskiego. - Musimy uzbierać 23 tysiące złotych. Jeden koń został wyceniony na 15 tys. zł, a drugi na 8 tys zł. Tak się przelicza kilogram mięsa w rzeźni... - zaznacza pani Joanna.

Jak podkreśla, gdyby chociaż udało się uzbierać połowę tej kwoty do końca miesiąca, jest w stanie wynegocjować z gospodarzem rozłożenie pozostałej kwoty na raty. Właścicielem zwierząt jest osoba, która popadła w kłopoty finansowe przez pandemię. Sprzedaż zwierząt jest dla niej ratunkiem.

- My mamy w Boguszowie - Gorcach spory teren, mamy nawet małą stajenkę, gdzie konie mogłyby nocować do końca swoich dni. Jakoś na własną ręką ję odremontujemy do zimy, spróbujemy też załatwić drewno na ogrodzenie terenu, gdzie Basia i Eni mogłyby chodzić wolno do końca życia - opowiada Pani Joanna, ale potrzebne jest wsparcie mieszkańców regionu.