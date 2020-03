Jeden to pacjent w średnim wieku, który leżał na OIOM-ie szpitala zakaźnego na ul. Koszarowej we Wrocławiu (trafił tam pod koniec ubiegłego tygodnia.). Drugi to pacjent, który na Koszarową trafił wczoraj wieczorem i zmarł dzisiejszej nocy. To starszy mężczyzna - nie wiadomo, czy był zakażony koronawirusem (jest to sprawdzane, pobrano od niego materiał do badań).

Na razie w szpitalu na ul. Koszarowej we Wrocławiu jest 65 pacjentów, w tym 25 z potwierdzonym koronawirusem. Na OIOMie wciąż leży trzech pacjentów, wśród nich lekarz-chirurg z Koszarowej z koronawirusem.