PILNE. Czy jest koronawirus we Wrocławiu? Znamy wyniki badań Polaków, którzy przyjechali z Chin

- W żadnej z próbek nie stwierdziliśmy obecności koronawirusa. Żadna z osób przebywających w szpitalu we Wrocławiu na tę chwilę nie jest nosicielem koronawirusa - poinformował w środę rano wiceminister Waldemar Kraska. - Nie wykluczamy, że w końcu w Polsce koronawirus się pojawi. Wszystkie służby są w gotowości. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność - dodał Kraska.

Z Wuhan - chińskiego miasta będącego epicentrum koronawirusa - ewakuowano w niedzielę 30 Polaków. Specjalny samolot przewiózł ich najpierw do Marsylii we Francji, potem dwa wojskowe samoloty przetransportowały ich do Wrocławia.

Wiadomo, że na pokładzie samolotu lecącego do Francji razem z Polakami były osoby chore.

Belgijskie ministerstwo zdrowia potwierdziło wykrycie wirusa u Belgijki, która wróciła właśnie z Wuhan. Była pasażerką tego samego samolotu, którym z Chin ewakuowano Polaków.