Piłka nożna z polityką w tle. Czy prezydent Sutryk może zmienić zarząd Śląska Wrocław? Jakub Guder

Prezydent Sutryk do tej pory przymykał oko na słabsze występy Śląska. To właściwie pierwsza tak poważna interwencja prezydenta w reakcji na słabe wyniki sportowe Pawel Relikowski / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Czy po ostatnich słabych wynikach Śląska Wrocław Jacek Sutryk może zmienić zarząd klubu? Może, ale politycznie mogłoby go to sporo kosztować. Do tej pory prezydent nie ingerował w to, co dzieje się w klubie. W niedzielę jednak pogroził zarządowi palcem. Wygląda na to, że nie chodzi tu już tylko o aspekty czysto sportowe, ale także o politykę. Przypomnijmy, że nie tak dawno głośno swoje aspiracje do fotela prezesa zgłaszał Krzysztof Balawejder, prezes MPK, który... zasiada w radzie nadzorczej klubu.