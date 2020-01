Pilczyce i Maślice czeka powódź! Wystarczą duże ulewy i woda ze Ślęzy zaleje osiedla

Pilczyce i Maślice przed wodą ze Ślęzy zabezpiecza dziś tylko ulica Ślęzoujście w pobliżu Parku Rędzińskiego, łącząca się z ulicą Rędzińską. To ona pełni funkcję wału przeciwpowodziowego. Ale to za mało, by ochronić mieszkańców tych osiedli przed powodzią.

Profesor Czesław Szczegielniak, hydrolog, były pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu tłumaczy, że w wypadku dużego poziomu Odry woda ze Ślęzy nie będzie mogła do niej ujść i rozleje się na okolice.

Profesor Szczegielniak już 5 lat temu przygotował ekspertyzę, w ramach której podkreślał, jak istotne jest uszczelnienie podłoża oraz uszczelnienie skarpy na ulicy Ślęzoujście.