Piksele opanują Aleję Bielany!

Wakacje powoli dobiegają końca, dlatego warto wykorzystać je w pełni! W weekend 24 i 25 sierpnia od godziny 10.00 do 20.00 Aleja Bielany zamieni się w wielką strefę naukowo-gamingową. Fani kultowych gier komputerowych będą mogli wejść do świata Lego Worlds, Roblox, PixelArk i wziąć udział w pokazach programowania w Minecraft na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Udział we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny.