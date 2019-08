Piknik „Tak Kocham Jeść” we Wrocławiu. Pyszna impreza! [ZDJĘCIA]

- Łączymy ideę niemarnowania - zero waste, less waste - z prawdziwym lokalnym jedzeniem i smakołykami z całego świata. Poznajemy się wzajemnie - gotujemy, gramy, tworzymy. Można nie tylko skosztować naturalne, zdrowe potrawy, ale także dowiedzieć się jak są przyrządzane i poradzić jakie produkty wybierać, by to co sami przyrządzamy w kuchni było jak najsmaczniejsze i najzdrowsze – mówi nam Magdalena Mańkowska, współorganizatorka pikniku „Tak Kocham Jeść”.

Na gości czekają warsztaty i gry

Jerzy Nawara, właściciel Pasieki Zuzia poprowadzi Mistrzowskie Warsztaty Pszczelarskie. Opowie o życiu pszczół, o tym jak rozróżnić prawdziwe miody. Pewnie wspomni też o tym, że ten rok dla pszczół jest bardzo trudny. Z powodu suszy powstało o wiele mniej miodu niż w ubiegłych latach. (warsztaty zaplanowano na niedzielę, odbędą się w w godz. 11-12.).