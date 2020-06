Pijesz wodę z kranu we Wrocławiu? Zobacz, co się w niej znajduje

Dlaczego w kraju, w którym prawie każdy ma w domu dostęp do wysokiej jakości wody, wciąż kupujemy duże ilości wody butelkowanej? Segregujemy śmieci, coraz częściej wybieramy rower zamiast samochodu, coraz rzadziej pakujemy zakupy w jednorazowe torby. Do tych mądrych, ekologicznych zachowań dołączmy jeszcze picie kranówki. Wybór tej właśnie wody to same korzyści – dla naszego zdrowia, dla domowego budżetu i dla planety.

Na stronie www.pijkranowke.pl znajdziemy podstawowe informacje na temat wrocławskiej kranówki, fakty i mity dotyczące wody wodociągowej, ale także kalkulator oszczędności. Dzięki prostemu przelicznikowi można się dowiedzieć, na przykład, ile złotych oszczędzamy oraz ile kilogramów plastiku dzięki nam nie zostanie zużytych w chwili, gdy wybierzemy kranówkę zamiast wody butelkowanej.

Dorosły człowiek powinien wypijać ok. 2 litrów płynów w ciągu dnia. Jeśli codziennie będzie kupować 1,5-litrową wodę butelkowaną, to w ciągu roku wyda ponad 1000 złotych i zużyje 19 kilogramów plastiku! A można to zmienić jednym ruchem – podstawiając szklankę pod domowy kran.

Woda jest bezpieczna

Woda dostarczana przez wrocławskie MPWiK spełnia normy Ministra Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wytyczne Komisji Europejskiej i WHO. Jest kontrolowana na wszystkich etapach produkcji, a także w wielu punktach na terenie miasta.