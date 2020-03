Pieszy ponad prawem. Kiedy nauczymy się, że czerwone światło oznacza "stój"? [ZOBACZCIE FILM]

Przechodzenie na czerwonym świetle może skończyć się tragicznie

Przypomnijmy choćby wypadek z grudnia 2019 r., gdy na ul. Bałtyckiej starsza kobieta weszła pod tramwaj na czerwonym świetle i poniosła śmierć na miejscu, albo ze stycznia 2020 r., który miał miejsce na ul. Powstańców Śląskich; 30-letnia kobieta, która na czerwonym świetle weszła wprost pod tramwaj trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Takie wypadki, niestety, nie dają innym do myślenia i wciąż na ulicach Wrocławia dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

Zobaczcie film, który pojawił się niedawno w internecie zatytułowany "Piesze ponad prawem":