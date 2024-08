Piestiwal. Weekend we Wrocław Fashion Outlet pełen atrakcji dla psów i ich właścicieli - wykłady, prezentacje, targi. Aleksandra Karpecka

Wrocław Fashion Outlet zaprasza na wyjątkowy Psi Weekend – wydarzenie stworzone z myślą o miłośnikach czworonogów i ich pupili. Przez dwa dni centrum handlowe zamieni się w raj dla psów i ich właścicieli, oferując liczne atrakcje, edukacyjne warsztaty oraz okazje do spotkania z ekspertami i influencerami. mat. prasowe organizatora

Wrocław Fashion Outlet zaprasza na wyjątkowy Psi Weekend – wydarzenie stworzone z myślą o miłośnikach czworonogów i ich pupili. Przez dwa dni centrum handlowe zamieni się w raj dla psów i ich właścicieli, oferując liczne atrakcje, edukacyjne warsztaty oraz okazje do spotkania z ekspertami i influencerami. To idealna okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, jednocześnie czerpiąc inspiracje i wiedzę na temat opieki nad psami.