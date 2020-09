Pies miał obrożę wrośniętą w ciało. Usuwano ją chirurgicznie. Kolejna szokująca interwencja DIOZ

- Odebraliśmy psa z wrośniętą od tygodni, a może nawet miesięcy kolczatką w szyję Mamy już serdecznie dość tej patologii, tych łańcuchów i tego okrucieństwa - nie ma dnia byśmy nie ratowali kolejnej zaniedbany przez człowieka istoty - napisali na swojej stronie na FB inspektorzy, którzy zazwyczaj relacjonują interwencje, kiedy człowiek zachował się szczególnie okrutnie.Tak właśnie było w Uniemyślu w gminie Lubawka...

Oscar miał bardzo głęboką, ropiejącą i cuchnąca zgnilizną ranę na szyi. Jak informują inspektorzy, 42-letnia właścicielka Elżbieta Sz. dopiero w dniu interwencji zauważyła, że kawał zardzewiałego złomu jest w ciele zwierzęcia.

Jak opisują:- pies przez lata utrzymywany był w niewyobrażalnym syfie. Marna imitacja budy z klepiskiem na podłodze miała go chronić przed warunkami atmosferycznymi. Puste i brudne wiadro na wodę oraz spleśniałe i zgniłe resztki makaronu to jedyne co oprawczyni serwowała psu. Obok tego bałaganu rozgrywała się idylliczna, wiejska sielanka. Trampolina dla dzieci, piwko i papierosek były stałym elementem codziennego pasożytnictwa. Na psa brakowało pieniędzy - nie miał chociażby obowiązkowych szczepień, których koszt to 20 zł, jak również nie był odpalane. Prócz ogromnej rany na szyi Oskar zmagał się z niewyobrażalnym zapchleniem i z dziesiątkami kleszczy, które wbite były w obolałą skórę. Elżbieta Sz. tak wzorowo zajmowała się pieskiem, że gnijące i ropiejące obrażenia zobaczyła dopiero dzisiaj.