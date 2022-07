Pierwszy seans letniego kina Opery Wrocławskiej za nami. Nie zabrakło chętnych widzów. Był czerwony dywan, a na ekranie "Tosca"

- Wszystkie nasze najważniejsze momenty chcielibyśmy świętować także latem. Plenerowe kino opery to projekt promocyjny, na którym bardzo nam zależy. W czasie, gdy nasi artyści odpoczywają, wrocławianie i turyści mogą ich podziwiać na ekranie. Oczywiście to ma zachęcić wszystkich do tego, by z nami bywali częściej w trakcie sezonu operowego - mówi Halina Ołdakowska, dyrektor Opery Wrocławskiej.

Ekran przy ul. Świdnickiej przyciągał uwagę przechodniów, którzy zatrzymywali się licznie. Niektórzy dołączali do widowni na leżakach.

- Chcemy pokazać wszystkim, że opera jest najbardziej przystępną ze sztuk, wbrew temu co się uważa na jej temat, wbrew stereotypom. Łączy w sobie wszystkie gatunki sztuki. Jest i muzyka, i śpiew, i przepiękne kostiumy ze wspaniałą scenografią. I oczywiście są dramaty, uczucia, wielkie emocje. To wszystko można podziwiać do końca wakacji. Pokażemy wszystkie nasze najlepsze produkcje, a także inne produkcje, których na razie nie mogę zdradzić - przemawiała na otwarciu Katarzyna Montgomery, rzecznik prasowy Opery Wrocławskiej.