Pierwszy raz spotkali się w Orłowcu, będąc jeszcze nastolatkami. Po 29 latach rozłąki Justyna i Krzysztof wzięli ślub

"To było taka pierwsza prawdziwa miłość"

Choć oboje pochodzą ze Świętochłowic, pierwszy raz spotkali się w niewielkiej wsi Orłowiec w gminie Lądek-Zdrój. Byli tam na kolonii. Justyna miała wówczas 15 lat, a Krzysztof 17. Spędzali ze sobą mnóstwo czasu, aż w końcu zakochali się w sobie. Kiedy przyszedł czas rozłąki, Krzysztof obiecał, że po powrocie do domu napisze do swojej ukochanej listy. Nigdy tego nie zrobił. Jak mówi, do dziś nie wie, dlaczego. 17-letni wówczas chłopak, nie zdawał sobie sprawy, że nie dotrzymując obietnicy, złamał serce dziewczyny.

-To była moja taka pierwsza prawdziwa miłość. Krzysiu dowiedział się dopiero rok temu, że ja tyle łez wylałam - wspominała tamten czas pani Justyna w "Dzień Dobry TVN".

Co prawda młodzi spotkali się później jeszcze raz na kolejnej kolonii, jednak zawiedziona Justyna nie chciała już z Krzysztofem rozmawiać, a wręcz unikała go.