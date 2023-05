Pierwszy po pandemii pochód juwenaliowy przeszedł przez Wrocław. Studenci dostali klucze do miasta. Zobacz przebrania! [ZDJĘCIA]

Juwenalia 2023 we Wrocławiu - zobacz pochód!

- To jest czas zabawy i słusznie. Czas, kiedy możecie odpocząć, zregenerować się w dobrym, doborowym towarzystwie. Dla nas to pewien sygnał ciągłości tradycji uniwersyteckiej. To czas pewnego sentymentu, bo my też bawiliśmy się tak jak wy. Mam nadzieję, że ta tradycja, którą próbujemy po pandemii reaktywować, stanie się częścią innych uczelni wrocławskich - mówił dr. hab. Maciej Cesarz.

Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego dr. hab. Maciej Cesarz na początku przekazał studentom klucze do miasta.

- Moje juwenalia sprzed lat? A kto by pamiętał juwenalia? Ale tak poważnie, to warto pamiętać juwenalia - to taka porada dla studentów. Mój pierwszy pochód ruszał z pl. Grunwaldzkiego w 1997 roku. Miałem takie przeświadczenie, że faktycznie miasto było nasze. Wtedy człowiek miał dużo energii, żeby bawić się, imprezować i przez kilka dni sen nie był potrzebny - wspomina Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Jako student był jednym z organizatorów pochodów. Jak wspomina, udało się wtedy doprowadzić do porozumienia między Politechniką Wrocławską, a Uniwersytetem Wrocławskim. Co do dzisiaj nie jest proste.