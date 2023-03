Pierwszy dzień wiosny 2023. Kiedy zaczyna się kalendarzowa i astronomiczna wiosna? Gdzie wyjechać wiosną?

Kiedy rozpoczyna się wiosna 2022?

Początek kalendarzowej wiosny w 2023 roku przypada - tak jak zwykle - na 21 marca, czyli tym razem we wtorek. Potrwa do 20 czerwca, który również wypada we wtorek, by ustąpić miejsca najcieplejszej porze roku.

Amatorzy wiosny mogą ucieszyć się na wieść, że w 2023 roku astronomiczna wiosna zawita do nas dzień wcześniej, niż ta kalendarzowa. Już 20 marca, czyli w poniedziałek, rozpocznie się astronomiczna wiosna. Dlaczego? Wszystko zależy od równonocy wiosennej, która przypada zazwyczaj właśnie na 20 lub 21 marca. Słońce przez pół roku będzie oświetlać mocniej półkulę północną, a w dzień równonocy długość dnia i nocy będą prawie równe.