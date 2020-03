Pierwszy dzień wiosny 2020. Ta astronomiczna przyszła do nas dziś nad ranem

W kalendarzu pierwszy dzień wiosny zaznaczony jest na 21 marca, czyli na jutro. Tymczasem właśnie od jutra prognozy zapowiadają solidne ochłodzenie, łącznie z nocnymi przymrozkami w całej Polsce, a w górach opady śniegu.

Jak informuje serwis pogodowy Pogodynka.pl, w nocy z piątku na sobotę rozległy wyż znad Skandynawii ściągnie nad Polskę powietrze arktyczne. Oznacza to znaczne ochłodzenie: temperatura minimalna od -3°C na północy do 3°C na południu oraz opady-głównie w postaci deszcz ze śniegiem miejscami także śniegu. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej: do15 cm. Nieprzyjemny, porywisty wiatr w obszarach podgórskich spowoduje zamiecie i zawieje śnieżne.W sobotę przelotny śnieg lub deszcz ze śniegiem, jedynie na południowym wschodzie deszcz. Na południu opady miejscami będą intensywniejsze, w obszarach podgórskich przybędzie kilka cm śniegu. W najcieplejszej porze od 3°C na północnym wschodzie do 6°C na zachodzie.

Odczucie chłodu potęgował będzie porywisty wiatr, nad morzem w porywach do 60 km/h.Na południu kraju wystąpią zamiecie i zawieje śnieżne.

Niedzielny poranek będzie mroźny. W kotlinach górskich spadek temperatury do-10°C, na południu i północnym wschodzie -5°C, na pozostałym obszarze od -3°C do -1°C,a nad morzem około 2°C. W dzień słonecznie, ale chłodno. Temperatura maksymalna w całym kraju od 3°C do 5°C. Słabe, przelotne opady śniegu wystąpią jedynie na północnym wschodzie oraz Pomorzu Gdańskim. Początek przyszłego tygodnia nadal słoneczny, ale z mroźnymi nocami: do -6°C na wschodzie, a w rejonie Karpat nawet-12°C.