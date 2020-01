Pierwszy ambulans na Dolnym Śląsku dla zwierząt! Pomożesz go kupić? [ZDJĘCIA]

Zbiórka na pojazd prowadzona jest przez DIOZ poprzez stronę Ratujemy Zwierzaki. Profesjonalnego ambulansu, byłby wyposażony w instalację tlenową, przyrządy do monitoringu czynności życiowych, nosze, klatki do przewozu zwierząt, klimatyzację, wentylację i ogrzewanie. Ale by wprowadzić na Dolnym Śląsku europejskie zwyczaje dotyczące opieki nad pupilami inspektorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt potrzebują zebrać 60 tys. złotych. Dla nich samych, to bagatelna kwota, dlatego ważna jest każda złotówka, którą mogą przeznaczyć na ten cel darczyńcy.

Rocznie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt wykonuje setki interwencji dotyczących dobrostanu zwierząt. Są sytuację, gdy konające zwierzęta potrzebują natychmiastowej pomocy. Bez odpowiedniego sprzętu, pomimo szczerych chęci, nie jesteśmy nieraz w stanie podjąć odpowiednich czynności na czas. To może się jednak zmienić.

- uzasadniają zbiórkę inspektorzy DIOZ.

Jeśli pojazd uda się zakupić dzięki zebranym pieniądzom, byłby to pierwszy ambulans dla zwierząt na Dolnym Śląsku. Aby wesprzeć na ten cel zbiórkę wejdź na stronę:

[

](https://www.ratujemyzwierzaki.pl/karetkadlazwierzat "Siepomaga.pl - zbiórki charytatywne")