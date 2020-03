Pierwsze "trzynastki" jutro na kontach. Kolejne do końca miesiąca

Dodatkowa trzynasta wypłata przysługuje osobom uprawnionym m.in. do emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (świadczenia dla osób, które wychowały, co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

- Wszystkie te osoby dostaną dodatkowa wypłatę, jeśli 31 marca miały prawo do jednego z tych świadczeń. Jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie będzie im niestety przysługiwać – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka uspokaja wszystkich świadczeniobiorców, że emerytury i renty są przez ZUS wypłacane na czas. Tak samo jest w przypadku dodatkowego świadczenie, czyli tzw. „trzynastki”, która wynosi 1200 złotych brutto, czyli 981 zł „na rękę”. Pierwsze trzynastki pojawią się na kontach emerytów już jutro, czyli pierwszego kwietnia - zapewnia.