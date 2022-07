Pierwsze taksówki tylko dla kobiet we Wrocławiu. Akcja "Kobiety dla kobiet" ma zapewnić bezpieczeństwo

Aplikacja Bolt "Kobiety dla kobiet" działa od 7 lipca. Na początek będzie dostępna we Wrocławiu i 8 innych miastach w Polsce. Na czym polega?

Projekt zakłada możliwość połączenia kobiet, które potrzebują zamówić taksówkę z kobietami, które świadczą usługi przewozowe. Każda kobieta zamawiająca taksówkę przez tę aplikację, może mieć pewność, że przyjedzie po nią taksówkarka. Usługa ta jest z założenia przeznaczona tylko dla pań w celu ochrony i pasażerek, i kobiet kierujących pojazdami. W tym roku głośno było o kilkunastu brutalnych gwałtach kobiet, których dopuścili się taksówkarze. Aplikacja Bolt ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

"Bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z aplikacji Bolt jest dla nas priorytetem. Prowadzimy intensywne działania, mające na celu poprawienie bezpieczeństwa przejazdów taksówkami, takie jak: weryfikacja kierowców w czasie rzeczywistym czy cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa" - mówi Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce. - Uruchomienie kategorii "Kobiety dla Kobiet" to kolejny nasz krok, który nie tylko zwiększa bezpieczeństwo pasażerek i kierowczyń, ale ma głównie na celu zachęcenie kobiet do zawodu kierowcy. To także dowód na to, że jako firma chcemy się rozwijać i nieustannie polepszać jakość usług, świadczonych za pomocą naszej aplikacji.