Pierwsza w Polsce fabryka produkująca panele fotowoltaiczne bez użycia krzemu powstanie we Wrocławiu Magdalena Pasiewicz

We Wrocławiu niedługo ruszy budowa pierwszej w Polsce fabryki paneli fotowoltaicznych w technologii CIGS Roltec

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o tym, że we Wrocławiu ma powstać pierwsza w Polsce fabryka paneli fotowoltaicznych w innowacyjnej technologii. Z zarządem firmy Roltec odpowiedzialnej za ten projekt rozmawialiśmy o planach, technologii i o tym, dlaczego wybrali akurat stolicę Dolnego Śląska. Marek Basta i Paweł Urbaniak wyjaśnili nam też, jak idea inwestycji w technologię cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych ewoluowała od skromnego laboratorium do pełnoskalowej produkcji paneli. Dyrektorzy z Roltec zarażają entuzjazmem do nieznanej niemal na rynku polskim technologii CIGS, przekonując, że jest doskonałą szansą dla naszego kraju na alternatywne, względem chińskich paneli krzemowych, pozyskiwanie energii ze słońca.