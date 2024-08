Pierwsza rocznica reaktywacji Kolei Doliny Bystrzycy: Historyczne przejazdy z nowymi atrakcjami, zabytkowe wagony i malownicze trasy!

Nowości na trasie jubileuszowej

Z okazji jubileuszu w składzie pociągu znajdą się wyłącznie wagony przedziałowe z lat 70. w oliwkowym malowaniu, wyposażone w system nagłośnienia, dzięki któremu pasażerowie w każdym przedziale będą mogli słuchać komentarzy przewodnika. Skład poprowadzi słynna lokomotywa „Fiat” SU45-079 , ostatnia czynna jednostka tej serii zachowana w oryginalnym stanie technicznym i wizualnym. Dodatkową atrakcją jest możliwość dojazdu do Mieroszowa, co stanowi nowość na trasie.

Trzy malownicze trasy pełne atrakcji

Wesprzyj zabytki kolejnictwa i ciesz się niezapomnianą podróżą

"Podróż historycznym składem to nie tylko wyjątkowe przeżycie, ale także szansa na wsparcie renowacji zabytkowego taboru kolejowego. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów, gadżetów klubowych i pamiątek przeznaczany jest na remonty i prace konserwacyjne" – podkreśla Michał Wychodil z Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu.

Bilety i szczegóły przejazdów

Bilety dostępne są w cenach od 35 do 129 zł (ulgowe od 25 do 99 zł), w zależności od wybranej trasy. Szczegółowe informacje na temat tras, atrakcji, godzin odjazdów i przyjazdów oraz zakup biletów dostępne są na stronie internetowej Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu.