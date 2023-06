Pierwsza odsłona Dni Lubina za nami. Na koncertach Sławomira i Big Cyc bawili się lubinianie i mieszkańcy okolicznych miast

Z przytupem rozpoczęły się Dni Lubina, które potrwają jeszcze do jutra. Imprezę rozpoczął zespół The Stingers, ale prawdziwe tłumy pojawiły się gdy na scenę wszedł Sławomir, a tuż po nim Big Cyc. Wydawać by się mogło, że to dwa różne światy muzyczne, jednak oba koncerty ściągnęły do Lubina rzeszę fanów tych muzyków.