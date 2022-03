Pierwsi lekarze i pielęgniarki z Ukrainy dostali pracę we wrocławskich szpitalach. Rekrutacja trwa Monika Fajge

Łukasz Kaczanowski/archiwum Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

Coraz więcej medyków z Ukrainy zgłasza się do szpitali we Wrocławiu. To przede wszystkim lekarze i pielęgniarki, którzy szukają pracy w swoich zawodach. Pierwsze osoby zostały już zatrudnione.