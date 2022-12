Pierniki na Dolnym Śląsku. Piernikarnia Śląska w Niemczy to żywe muzeum śląskich tradycji piernikarskich

Pierniki w Niemczy były wytwarzane co najmniej od 1455 roku, a na początku XX wciąż działały tutaj dwie piernikarnie.

- Wizyta w Piernikarni Śląskiej to niezwykła podróż do krainy zmysłów, a także do czasów, gdy na Śląsku wypiekano kilkadziesiąt gatunków pierników. Przez wieki miały one różnorodne funkcje, smaki i kształty (m.in. ludzi, zwierząt, przedmiotów, herbów, roślin), będąc odzwierciedleniem życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i religijnego regionu — dowiadujemy się od twórczyni tego niesamowitego miejsca.