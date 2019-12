Składniki: kostka do pieczenia Kasia - 100 gramówmąka - 1,75 szklankicukier puder - 0,6 szklankimiód - 100 gramówżółtko - 2 sztukisoda oczyszczona - 1 łyżeczkacynamon - 1 łyżeczkaimbir i kardamon - 0,5 łyżeczkicukier puder - 1 szklankabiałko - 1 sztukabarwniki spożywcze - 1 opakowanie Sposób przygotowania: Do miski włóż miękką Kasię i pozostałe składniki ciasta. Wszystko wymieszaj mikserem. Ciasto przełóż na podsypany mąką stół i zagniataj aż będzie gładkie. Tak przygotowane ciasto zawiń w folię i odłóż na godzinę do lodówki. Schłodzone ciasto rozwałkuj, na podsypanym mąką stole, na grubość 0,5 cm i wycinaj foremkami ciasteczka. Ułóż je na wyłożonej papierem do pieczenia dużej płaskiej blaszce, zrób patyczkiem dziurki i piecz 8-10 minut w 180 st.C Przygotuj lukier. Cukier puder wymieszaj z połową, lekko roztrzepanego, białka i utrzyj na bardzo gęstą, gładką masę. Lukier możesz zabarwić dodając do niego odrobinę barwnika spożywczego. Upieczone i przestudzone pierniczki polukruj za pomocą szprycy, pędzelka lub patyczka.

