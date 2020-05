Piękne Karkonosze na zdjęciach Internautów! [GALERIA]

Karkonosze to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów. I nic dziwnego! To tutaj można napawać się przyrodą, niesamowitymi widokami, aktywnie spędzać czas czy leniwie spacerować. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji tutaj być- obejrzyj zdjęcia Internautów i pakuj plecak! Zapraszamy do naszej galerii!

