PGE Spójnia Stargard - WKS Śląsk Wrocław 79:81. Tydzień temu podbity Starogard, dziś Stargard!

Obie drużyny, z takim samym bilansem po pięciu meczach (dwa zwycięstwa, trzy porażki), przed meczem w Stargardzie sąsiadowały ze sobą w tabeli. Bilans punktowy sprzyjał wrocławianom, jednak niezwykle trudno byłoby wytypować faworyta w tym spotkaniu.

Andrzej Adamek nie zdecydował się dokonać jakichkolwiek zmian w pierwszej piątce – klasycznie Śląsk rozpoczął składem: Kamil Łączyński, Devoe Joseph, Mathieu Wojciechowski, Michał Gabiński i Aleksander Dziewa. Na ławce zasiedli m.in. wracający po kontuzji Michael Humphrey i nowy nabytek, Danny Gibson.

WKS zaczął mocno w defensywie, dopiero po trzech minutach pozwalając rywalom zapunktować. Z obrony strefowej wrocławianie sprawnie przechodzili do szybkich ataków, w ten sposób zdobywając 7 punktów. Jak ryba w wodzie na obwodzie czuł się Joseph, który wykańczał akcje rzutami z dystansu. 10 zbiórek defensywnych, przyciśniecie Spójni do zaledwie 25 proc. skuteczności z gry (56 proc. WKS-u), a momentami aż 20-punktowa przewaga – gdyby Trójkolorowi utrzymali wyższą skuteczność z linii rzutów osobistych (4 nietrafione), śmiało można by powiedzieć, że ta kwarta była w ich wykonaniu idealna, szczególnie pod własnym koszem.