Perła wrocławskiej architektury przechodzi lifting. Był tu najważniejszy bank [ZDJĘCIA]

Zabytkowy budynek dawnego banku - budynek przy ul. Gepperta 4 we Wrocławiu

Projekty R. Plüddemanna spotkać można w całym Wrocławiu. Spod jego ręki wyszły mosty, hale targowe czy budynki użyteczności publicznej. Nie stronił od nowoczesnych technik budowlanych. Chętnie łączył osiągnięcia technologiczne, jak np. żelbeton z czerwoną cegłą, jak np. w Hali Targowej czy budynek Miejskiej Kasy Oszczędnościowej z rogu obecnej ul. Szajnochy, znanej wrocławianom jako Biblioteka Uniwersytecka. Stojąc przy jej wejściu, dostrzec można na końcu ulicy inną perłę wrocławskiej architektury. Pierwotnie siedziba banku śląskiego, która jeszcze do niedawna była siedzibą jednego z oddziałów PKO BP. To budynek przy ul. Gepperta 4 we Wrocławiu. Znakomicie widać go również z ul. Kazimierza Wielkiego.