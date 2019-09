Pędziła 245 km/h. Policji powiedziała, że... spieszyła się do mechanika! (ZOBACZ NAGRANIE)

Blisko 250 km/h to prędkość z jaką rzadko spotykają się funkcjonariusze wrocławskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Mało kto jest na tyle nieodpowiedzialny i tak bardzo ryzykuje swoim życiem. Gdyby przy takiej prędkości doszło np. do pęknięcia opony – skutki byłyby dramatyczne. Jednak znalazł się ktoś, kto jechał z prędkością 244,7 km/h i była to kobieta - informują wrocławscy policjanci.

Tłumaczyła się mundurowym, że akurat jechała do serwisu i spieszyła się na wizytę u mechanika. Funkcjonariusze ukarali ją mandatem w kwocie aż 1000 złotych oraz 16 punkami karnymi.