Pędził jak wariat, staranował radiowóz i... wylądował w rowie. Zobaczcie zdjęcia!

Pędził przez wsie kilkukrotnie przekraczając prędkość, ominął policyjną blokadę, staranował radiowóz i o mały włos nie przejechał policjanta. Tak kierowca mercedesa uciekał przez policją, która chciała zatrzymać go do kontroli między Wrocławiem a Strzelinem. Ucieczka zakończyła się w rowie.

Sceny jak z amerykańskiego filmu akcji rozgrywały się dziś na drogach powiatu strzelińskiego. W Świnobrodzie , miejscowości położonej na drodze z Wrocławia do Strzelina, policjanci próbowali zatrzymać do kontroli przejeżdżającego mercedesa, którego kierowca popełnił wykroczenie: wyprzedzał na podwójnej ciągłej. Początkowo mercedes przyhamował i wyglądało na to, że się zatrzymuje. Jednak kiedy policjant zbliżył się w jego kierunku, kierowca nacisnął pedał gazu i z piskiem opon zaczął uciekać.